Al via marcia di protesta ad Hong Kong, migliaia al corteo

(ANSA) - HONG KONG, 1 LUG - E' iniziata ad Hong Kong l'annuale marcia di protesta, ore dopo la partenza del presidente cinese Xi Jinping che aveva avvertito che non ci sarà nessuna tolleranza per azioni che mettano in pericolo la sicurezza e la stabilità dell'isola e della Cina. Migliaia di manifestanti si sono dati appuntamento a Victoria Park, nella zona di downtown su appello della coalizione pro-democrazia. Migliaia anche i poliziotti che stanno presidiando le strade. Il corteo si concluderà vicino alla sede degli edifici governativi. I dimostranti hanno portato in piazza cartelloni e poster contro Pechino e la leader di Hong Kong, Carrie Lam, che ore prima aveva giurato in presenza di Xi.