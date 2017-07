Kohl: Merkel, senza di lui non sarei stata qui

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - "Senza Kohl la vita di milioni di persone che fino al 1990 hanno vissuto al di là del muro sarebbe stata diversa, anche la mia. Oggi non avrei potuto essere qui. Grazie dell'opportunità che lei mi ha dato. Sta a noi ora conservare la sua eredità". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la cerimonia funebre a Strasburgo. Nel suo discorso, Merkel ha insistito particolarmente sull'opera di Kohl per la riunificazione tedesca. Prima della cancelliera ha preso la parola Emmanuuel Macron che ha insistito sulla lezione di Kohl secondo cui il pragmatismo e l'abilità politica sono utili ma non costruiscono nulla. Sono gli ideali rischiarati dall'amicizia che danno corpo ai nostri progetti. "E' a questo che con Angela Merkel vorrei dare un senso, una realtà, una sostanza. La storia peserà severamente le nostre concessioni agli egoismi nazionali", ha aggiunto il presidente francese.