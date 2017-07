(ANSA) - MILANO, 1 LUG - "Mattarella quando si sveglia dal pisolino impone al di là del suo ruolo agli italiani cosa fare e cosa non fare secondo me in modo sbagliato". Così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini commenta le parole del Presidente della Repubblica che escluderebbero elezioni anticipate. "Io continuo a sperare che si voti il prima possibile" ha detto Salvini a margine di un incontro della Lega a Milano.