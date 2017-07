Pd: Emiliano, partito è in caduta libera

(ANSA) - BARI, 1 LUG - "Il Pd è in caduta libera, per vederlo basta camminare per strada, altro che sondaggi". Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, parlando con i giornalisti nell'ambito della manifestazione 'Panorama d'Italia' organizzata dalla rivista 'Panorama'. Emiliano in particolare commentando gli ultimi sondaggi sui partiti dopo le comunali, ha spiegato che "il Pd insiste purtroppo in una visione isolata e solipsistica della politica. Se il Partito Democratico si facesse portatore di una legge elettorale con un premio alla coalizione - ha sostenuto - Renzi potrebbe tranquillamente diventare il leader del centrosinistra o quantomeno provarci. Se invece rimaniamo isolati su una lista che presenteremo alle prossime elezioni con un sistema proporzionale ed un premio solo alla lista rischiamo di suonarcela e cantarcela". "Garbatamente insisto quindi - ha concluso - su questi aspetti con il segretario che sì, ha vinto le primarie, ma non è detto debba continuare a sbagliare solo per questo".