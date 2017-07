Charlie: ore di angoscia per i genitori prima dell'addio

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Ore di attesa e di angoscia per i familiari del piccolo Charlie prima che vengano staccati i macchinari che lo tengono in vita. Chris Gard e Connie Yates - scrive il Teleghaph online - stanno trascorrendo gli ultimi giorni con il loro piccolo di 10 mesi, colpito dalla sindrome da deperimento mitocondriale, una malattia classificata come incurabile. Il bimbo, che a causa della patologia non può vedere, sentire, muoversi, piangere e neppure deglutire senza assistenza delle macchine, è ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra. Ieri i medici hanno concesso ai genitori una breve proroga prima di dire addio al figlio. Il caso di Charlie è stato al centro di una battaglia legale. I genitori hanno chiesto di sottoporre il figlio a una terapia sperimentale negli Usa ma gli specialisti dell'ospedale si sono detti certi che tale trattamento non lo avrebbe aiutato. Anche la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata in favore dei medici.