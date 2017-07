(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - "Quando un uomo guarda al di là delle frontiere si riesce a creare una casa comune ma ora non possiamo dire che tutto è stato fatto come Kohl voleva". Lo ha detto il premier russo Dimitri Medvedev nella sua orazione funebre per l'ex cancelliere tedesco. "Dobbiamo continuare a lavorare insieme - ha proseguito -, ci sono ancora frontiere. Oggi a causa delle nostre contraddizioni non stiamo realizzando a pieno questo ideale. Un'Ue unita, sicura e prospera è il nostro obiettivo. Questa responsabilità passa ora a tutti i leader europei".