Kashmir: scontri con forze sicurezza India

(ANSA) - NEW DELHI, 1 LUG - Una donna è morta ed altre tre persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite oggi durante uno scontro a fuoco fra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Anantnag dello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce il quotidiano Greater Kashmir. Nella sua pagina online il giornale cita una fonte locale secondo cui la donna, di nome Tahira, è rimasta gravemente ferita nel corso di una sparatoria nel villaggio di Brenthi Batpora Dialgam, ed è deceduta poco dopo il suo ricovero in ospedale. L'ennesimo scontro fra gli agenti e la popolazione locale è stato provocato, a quanto risulta, dalla decisione della polizia di isolare il villaggio ed iniziare una perquisizione delle case alla ricerca di possibili militanti. Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato che "alcuni militanti all'esterno di un edificio hanno sparato contro gli agenti che hanno risposto al fuoco. In questa situazione la donna è stata colpita".