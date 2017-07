Lega Araba: Aboul Gheit da lunedì a Roma, incontrerà Alfano

(ANSA) - IL CAIRO, 1 LUG - Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, da lunedì sarà per due giorni a Roma dove fra l'altro martedì incontrerà il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano. Lo ha annunciato al Cairo il portavoce dell'organizzazione degli Stati arabi, Mahmoud Afifi, con un comunicato. L'incontro con Alfano riguarderà "gli ultimi sviluppi in Medio oriente alla luce delle relazioni storiche ed attuali tra l'Italia e gli Stati arabi in diversi settori", ha previsto il portavoce. Roma è la prima tappa di un viaggio che mercoledì e giovedì porterà Abul Gheit anche a Mosca al fine di inserire la Lega araba in "eventi globali chiave", annuncia il comunicato dell'organizzazione. A Mosca il segretario generale della Lega araba mercoledì incontrera' il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov per parlare degli "ultimi sviluppi in Medio oriente, specialmente la questione palestinese, le crisi in Siria, Libia e Yemen.