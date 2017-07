Obama in Indonesia, un richiamo alla tolleranza

(ANSA) - JAKARTA, 1 LUG - E' stato un viaggio nostalgico nel Paese in cui ha trascorso quattro anni della sua infanzia e dove sono lontani gli echi delle polemiche quotidiane che accompagnano l'azione del suo successore Donald Trump. Ma, in chiusura delle sue vacanze in Indonesia, Barack Obama ha voluto lanciare un appello alla tolleranza e al rispetto. "Non sono preoccupato per quello che c'è nei giornali di oggi. Quello che mi preoccupa è cosa scriveranno di me tra 20 anni", ha detto oggi l'ex presidente americano salutato da migliaia di persone a Giakarta dove ha aperto il quarto congresso della Diaspora indonesiana. Obama si trasferì a Giakarta nel 1967 insieme alla madre e al suo compagno indonesiano e tornò a vivere alle Hawaii 4 dopo quando si separarono. "La mia permanenza qui - ha detto - mi ha insegnato il rispetto per le differenze", aggiungendo che con la sua famiglia ha visitato due importanti templi, quello buddhista di Borobudur e quello indù di Prabanan, ospitati dal più popoloso Paese islamico del mondo.