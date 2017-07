Terremoto: chiodi sulla strada per Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 1 LUG - "Abbiamo già informato dell'accaduto i carabinieri di Norcia e faremo una relazione dettagliata alla Regione Umbria, di certo i chiodi che hanno forato tre gomme della nostra auto sono anomali": a dirlo, all'ANSA, Fabio Melitoni, presidente della Protezione civile e Associazione nazionale carabinieri di Spoleto. La macchina dell'Associazione carabinieri stava facendo assistenza al passaggio delle navette che stanno accompagnando i turisti a Castelluccio di Norcia. La triplice foratura si è consumata sulla strada provinciale 477 oggi riaperta in via sperimentale per consentire proprio il passaggio delle navette. "I chiodi sembra che abbiano due punte saldate su un bullone, sicuramente non si trovano in ferramenta, comunque da un primo sopralluogo sul posto non ne sono stati trovati altri", aggiunge Melitoni. "Adesso sarà da appurare se sono chiodi utilizzati durante i lavori oppure siano stati gettati volontariamente", conclude il presidente.