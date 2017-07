Pamplona, animalisti difendono i tori

(ANSA) - MADRID, 1 LUG - I due 'eserciti' sono pronti, la nuova 'guerra della corrida' andrà in scena dalla settimana prossima nello scenario storico dei San Fermines di Pamplona, resi famosi in tutto il pianeta da Ernest Hemingway. Gli animalisti hanno occupato questo pomeriggio il centro della città navarrese cantando e ballando, dietro un grande striscione con un toro stilizzato e la scritta "Non lasciarmi solo!". I sondaggi indicano che l'amore per la tauromachia, una tradizione secolare considerata parte del dna culturale del paese è in calo in Spagna. Il 58% della popolazione sarebbe pronto a rinunciare alla corrida, gli aficionados incondizionati sarebbero solo il 19%. Ma 'los toros' rimangono molto popolari nell'estate spagnola. Quasi in ogni paesino gli encierros, le corse con i tori, e corride attirano centinaia di migliaia di spettatori, molti stranieri. Secondo l'Università di Extremadura il settore porta 1,6 miliardi di euro, circa lo 0,6% del Pil, e 200mila posti di lavoro.