Qatar: ministro esteri, respingeremo lista richieste

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Il Qatar respingera' la lista di richieste", inviata dalle monarchie del Golfo ed Egitto e la cui scadenza è prevista il prossimo 3 luglio. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Qatar al Thani in conferenza stampa a Roma. "Sulla lista delle 13 richieste non ci sarà negoziato", ha aggiunto il ministro che ha pero' ribadito che il Qatar è disposto al dialogo. "Noi cerchiamo di essere più costruttivi con gli altri Paesi del Golfo, attraverso la mediazione del Kuwait e il sostegno degli Usa. Il Qatar - ha sottolineato al Thani - non ha problemi a discutere le richieste, ma deve essere su basi chiare e ad una condizione: la nostra sovranità deve essere intaccabile".