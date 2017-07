Migranti: 'Italia avamposto per cooperazione col Niger'

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - L'Italia, avamposto per la cooperazione con il Niger per arginare le massicce migrazioni verso l'Europa. Ma anche per far fronte alla minaccia del terrorismo e al dramma della carestia e della malnutrizione. A sottolinearlo è Marco Prencipe, primo ambasciatore italiano in Niger, impegnato, dal suo insediamento a Niamey a febbraio, nel consolidare le relazioni bilaterali. "Vogliamo sostenere questo Paese nella sua politica di sviluppo", Ha precisato l'ambasciatore in un intervista al Giornale diplomatico. Il Niger svolge un "importante" ruolo "strategico per la stabilizzazione della regione sahelo-sahariana e per il controllo dei flussi migratori". Grande quattro volte l'Italia questo Paese è tra gli ultimi 10 Stati nel mondo per pil pro capite. Composto per la maggior parte da un altopiano desertico, è attraversato dalla cosiddetta rotta del Sahel che porta in Libia, privilegiata dai migranti.