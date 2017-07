Canada: celebrazioni per 150 anni, principe Carlo a Ottawa

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Il principe Carlo ha ricevuto una delle maggiori onorificenze canadesi in occasione delle celebrazioni per il 150/mo anniversario della fondazione del Canada, cui partecipa ad Ottawa insieme con la consorte Camilla. Il governatore generale, David Johnston, che rappresenta la regina Elisabetta II quale capo di Stato del Canada, ha insignito il principe Carlo del riconoscimento dell'Ordine del Canada per onorare il suo impegno in ambito filantropico. Carlo e Camilla concludono cosi' nella capitale Ottawa il loro viaggio in Canada, al culmine delle celebrazioni per il 'Canada Day' a Parliament Hill. Prima della cerimonia un incontro tra il primo ministro canadese Justin Trudeau e il principe Carlo.