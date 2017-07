Usa: Trump non molla, continua sfilza tweet contro media

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non molla e continua a twittare, contro i media e contro il programma 'Morning Joe' con attacchi ai suoi conduttori che proseguono per il terzo giorno consecutivo."Joe Scarborough il pazzo e Mika stupida come un sasso non sono cattive persone, ma il loro programma dai bassi ascolti e' dominato dai loro capi alla Nbc. Che peccato!". Si legge in un messaggio pubblicato pochi minuti fa. Poco prima Trump si era scagliato contro la Cnn: "Sono estremamente contento di vedere che @CNN e' stata finalmente smascherata come #FakeNews e giornalismo spazzatura. Finalmente!".