Usa: Spicer, Bannon e Conway i più pagati nella West Wing

(ANSA) - WASHINGTON, 2 LUG - Sono i più noti e anche i più pagati: lo stratega Steve Bannon, la consigliera Kellyanne Conway, il capo di Gabinetto Rince Priebus e il portavoce Sean Spicer sono i più pagati tra i più stretti collaboratori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' quanto risulta da una lista che, come d'abitudine, la Casa Bianca diffonde - nel comunicarla al Congresso - indicando gli stipendi delle persone che lavorano nella West Wing, ovvero l'ala più operativa della residenza presidenziale. Così la "fascia più alta" conta una manciata di 22 collaboratori che guadagnano intorno ai 179.700 dollari all'anno. Tra questi non compare Ivanka Trump né Jared Kushner, figlia e genero del presidente che, pur con un ruolo alla Casa Bianca - il secondo anche di particolare rilievo - non percepiscono uno stipendio. Balza all'attenzione inoltre la cifra modica di 30mila dollari indicata per il direttore del consiglio nazionale economico Gary D. Cohn, ex chief executive di Goldman Sachs.