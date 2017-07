Un incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio nel Grossetano. Tra i feriti c'è un bambino di 9 anni di Parma, ora ricoverato in Pediatria a Grosseto: non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto a Casotto dei Pescatori: due auto sono coinvolte. Una donna ha perso la vita, mentre una ragazza minorenne è stata portata a Siena in gravi condizioni. Il bambino è residente a Parma, mentre la vittima e gli altri feriti sono di Grosseto.