Afghanistan: tv, Canada non invierà truppe con Nato

(ANSA) - KABUL, 2 LUG - Il Canada non ha alcun progetto riguardante il ritorno di proprie truppe in Afghanistan dopo la decisione degli Stati Uniti e della Nato di aggiungere alcune migliaia di uomini alle forze già presenti nel teatro afghano. Lo riferisce 1TvNews di Kabul. Al riguardo l'emittente segnala che in una conferenza stampa il primo ministro canadese Justin Trudeau ha chiarito che "non vi sono assolutamente piani per far ritornare nostre truppe in Afghanistan". Questo annuncio giunge allorché 15 Paesi della Nato, organismo di cui il Canada è membro, hanno accettato di incrementare il numero delle loro truppe impegnate sul territorio afghano che attualmente è di 14.000 uomini. Circa 2.900 soldati erano presenti nel 2011 in Afghanistan, ma Ottawa decise all'epoca di non prolungare la loro presenza dopo il 2014 quando fu lanciata la missione 'Resolute Support' di assistenza alle forze di sicurezza afghane.