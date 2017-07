Gb: decine di migliaia protestano a Londra, May dimettiti

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Almeno 100mila persone hanno marciato ieri a Londra per chiedere le dimissioni della premier Theresa May. I dimostranti da ogni parte del Regno Uniti si sono riuniti per protestare contro 'l'impegno dei conservatori all'austerità, tagli e privatizzazione'. lo riferiscono i media britannici. Il corteo è partito dall'edificio della BBC Broadcasting House per dirigersi verso il Parlamento dove erano visibili i cartelli con la scritta 'L'austerità uccide' e 'Cacciate i tory' e dove è intervento il leader del Labour, Jeremy Corbyn che ha criticato l'ipocrisia dei deputati conservatori. "Prima elogiano l'opera dei servizi di emergenza che si sono occupati di recenti attacchi terroristici e della tragedia della Torre di Grenfell, e poi tagliano loro lo stipendio il giorno dopo rifiutandosi di alzare il tetto salariale".