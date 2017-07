Israele arresta deputata palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 LUG - L'esercito israeliano, in un'operazione congiunta con lo Shin Bet (Servizio sicurezza interno), ha arrestato la notte scorsa nei pressi di Ramallah in Cisgiordania Kalida Jarrar, membro del Consiglio legislativo palestinese. Lo ha annunciato l'esercito stesso spiegando che Jarrar - fermata insieme a Khitam Khatib del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) ed altri dello stesso gruppo - è stata arrestata "nel sospetto di coinvolgimento in attività terroristiche e violenti disordini pubblici". Jarrar era stata rilasciata dalle carceri israeliane un anno fa dopo aver passato in prigione un lungo periodo di detenzione amministrativa, un procedimento che consente l'arresto senza indicare le accuse e passare in giudizio. Il Fplp - di cui Jarrar fa parte e per cui è stata eletta con Consiglio legislativo palestinese - è considerato da Israele "organizzazione terroristica".