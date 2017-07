Uomo sale su impalcatura Duomo Firenze per protesta

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Un uomo di 54 anni, sposato e padre di due figli, residente a Scandici, nell'hinterland fiorentino, è salito stamane sull'impalcatura allestita sul retro del Duomo, a Firenze, per protestare e richiamare l'attenzione sulla sua condizione economica. L'uomo ha poi parlato al telefono con il sindaco della sua città e, dopo circa un'ora, ha accettato di scendere dall'impalcatura. Il 54enne non è nuovo a gesti eclatanti: nel 2012, dopo aver perso il lavoro salì su una gru alta 50 metri, sempre a Scandicci. Nel 2013 salì su un traliccio, a Scandicci, perché temeva di perdere la camera che gli aveva messo a disposizione il Comune presso un affittacamere. Poco tempo dopo, temendo che i servizi sociali gli togliessero i figli, affisse un cartello all'ospedale di Torregalli, dichiarandosi disposto a vendere un rene per mantenere la famiglia.