(ANSA) - SIENA, 2 LUG - E' stata la contrada del Leocorno a vincere la 'provaccia', l'ultima prova prima del Palio di Siena che si correrà questa sera alle 19.30 in Piazza del Campo. Al momento dell'ingresso della Civetta dalla posizione di rincorsa, buona partenza di Giraffa e Torre con quest'ultima che alla fine del primo giro ha preso il comando della corsa. Nel secondo giro è stata la Contrada dell'Aquila a prendere la prima posizione per poi essere superata dal Leocorno che ha terminato i tre giri di piazza in testa. Questo l'ordine di ingresso tra i canapi: Pantera, Leocorno, Tartuca, Aquila, Giraffa, Bruco, Torre, Selva, Onda e Civetta di rincorsa.