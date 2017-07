Pisapia:Montanari, fumoso, poco coraggioso,parla troppo a Pd

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Fumoso, equilibrista e soprattutto poco coraggioso: non ho capito come la pensa sulla riforma della Buona scuola, su quella dei Musei. E nemmeno una parola sul suo sì al referendum". Tomaso Montanari, assente ieri a Piazza Ss. Apostoli alla manifestazione 'Insieme', spiega così le ragioni della sua scelta e conferma le critiche all'ex Sindaco di Milano. "Si è partito dal tetto e non dalla base. Già il fatto che gli addetti ai lavori oggi s'interroghino sulle differenze tra Bersani e Pisapia nei confronti del Pd - sottolinea lo storico dell'arte - fa capire come quella Piazza parli troppo agli elettori o ex elettori del Pd, senza rivolgersi a quella metà di cittadini italiani, quel popolo immenso che non va più a votare, e che certamente non credo abbia cambiato idea ieri seguendo la manifestazione". Tomaso Montanari contesta anche l'impostazione per cui Renzi sarebbe "il responsabile di tutti i mali".