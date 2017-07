(ANSA) - WASHINGTON, 2 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe effettuare una tappa non prevista nel Regno Unito durante il suo prossimo tour in Europa al via mercoledì. E' quanto scrive il britannico Sunday Times citato da diversi media negli Stati Uniti. Stando al domenicale, il governo di Londra si aspetta una possibile tappa del tycoon presso il suo Golf resort nell'Aberdeenshire, in Scozia. Secondo il Times tuttavia, "la squadra della premier Theresa May e' in standby anche per una visita a Downing Street", scrive citando fonti. Qualsiasi tipo di visita verrà comunque confermata soltanto 24 ore in anticipo per evitare proteste, si legge ancora sul Sunday Times con riferimento a fonti vicine alla Casa Bianca.