Elezioni a Tokyo, partito del premier Abe verso la disfatta

(ANSA) - TOKYO, 2 LUG - Tracollo del partito liberal democratico del premier giapponese Shinzo Abe alle elezioni dell'assemblea metropolitana di Tokyo, e successo oltre le aspettative di Yuriko Koike, il primo governatore donna eletta un anno fa, proiettata verso la conquista della maggioranza dei 126 seggi contesi. In base all'esito dei primi exit polls del canale pubblico giapponese Nhk, la formazione fondata da Koike, Tomin First No Kai (Primo partito dei cittadini di Tokyo) potrebbe raggiungere un numero compreso tra i 73 e gli 85 seggi, a rappresentazione di 42 distretti, un'area metropolitana con un budget equiparabile a quello della Svezia. A un'ora e mezzo dalla chiusura degli uffici elettorali l'affluenza era pari al 36%, in calo rispetto al 43% dalle precedenti votazioni del 2013. Il partito liberal democratico giapponese - alla guida dell'attuale esecutivo - dovrebbe ottenere tra i 13 e i 39 seggi, dai 57 controllati nell'assemblea uscente. Se confermato si tratterebbe del peggior risultato di sempre per i conservatori.