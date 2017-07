(ANSA) - ISTANBUL, 2 LUG - La polizia turca ha fermato diversi manifestanti del Trans Pride di Istanbul, scesi in piazza questo pomeriggio nonostante il divieto imposto dalle autorità per il secondo anno consecutivo per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Secondo il coordinamento Lgbti di Istanbul, che organizza il corteo, sono almeno 7 gli attivisti detenuti finora dalle autorità. Per impedire il corteo, l'accesso a Gezi Park in piazza Taksim è stato bloccato dalle forze di sicurezza e in tutta la zona di Beyoglu, nel centro della metropoli sul Bosforo, è stato dispiegato un imponente schieramento di polizia, con checkpoint, blindati e idranti.