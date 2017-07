Israele, bagno di folla per Olmert dopo uscita carcere (2)

(ANSA) - TEL AVIV, 2 LUG - A poche ore di distanza dall'uscita dal carcere - dove ha scontato gran parte della sua condanna per corruzione - l'ex premier israeliano Ehud Olmert si è concesso una ritrovata normalità visitando uno dei Centri commerciali più nuovi di Tel Aviv. Olmert - ha fatto sapere la direzione del Centro - è stato così avvicinato da centinaia di altri clienti che gli hanno augurato un futuro migliore. Dopo aver fatto alcuni acquisti l'ex premier - il primo a finire in carcere in Israele - è andato via. Olmert (71 anni) il mese scorso, a poca distanza dalla data della discussione del suo rilascio, è stato ricoverato in ospedale per "dolori al petto" che hanno fatto pensare ad un infarto, poi invece escluso. Su di lui pende ancora un'indagine della polizia che, su richiesta del ministero della giustizia, sta appurando se abbia violato la legge durante la sua permanenza in carcere a proposito del libro di memorie che sta scrivendo sulla sua carriera politica.