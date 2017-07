Furia Trump contro la Cnn, su Twitter video la mette ko

(ANSA) - WASHINGTON, 2 LUG - Non si ferma la furia di Trump contro la CNN e il presidente Usa torna su Twitter per attaccare il network tv con un video e l'hashtag "FraudNewsCnn #FNN (#NotizieTruffaCnn). Nelle immagini si vede il tycoon che a margine di un ring mette ko un uomo il cui volto viene coperto dal logo della Cnn. Per realizzarlo pare siano state usate immagini di repertorio risalenti al 2007 quando Trump - che in passato era comparso in uno show di wrestling - fece finta di mettere ko Vine McMahon, il Ceo della WWE (World Wrestling Entertainment, Inc) la società che gestisce il wrestling professionista in Usa. E' la prima volta che Trump pubblica un video sul suo account Twitter (si tratta di un gif, un'immagine animata) mentre conia anche l'acronimo FNN, con evidente riferimento a 'Fraud News', ovvero notizie truffa. "E' un giorno triste quando il presidente Usa incoraggia la violenza contro i reporter", replica la Cnn. "Invece di prepararsi per il prossimo viaggio in Europa assume atteggiamenti infantili".