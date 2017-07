Maltempo: ancora venti da forti a burrasca al sud

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Proseguono gli effetti dell'area di bassa pressione in movimento verso l'area balcanica, che lascia sul nostro paese una forte ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del centro-sud, con mare da molto mosso a localmente agitato. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. Previsto il persistere di venti settentrionali da forti a burrasca sulla Calabria e, dalle prime ore di domani, lunedì 3 luglio, anche su Molise, Basilicata e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su quest'ultima. E' inoltre valutata per domani ancora allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori costieri dell'Abruzzo.(ANSA).