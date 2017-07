Cariche polizia a Trans Pride vietato a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 2 LUG - La polizia turca ha disperso un piccolo gruppo di manifestanti del Trans Pride di Istanbul con alcune cariche e bloccando le strade con blindati e cannoni ad acqua. I manifestanti sono scesi in strada sventolando bandiere arcobaleno per tentare di raggiungere piazza Taksim dal vicino quartiere di Harbiye, nonostante il divieto imposto dalle autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il bilancio è di almeno 7 attivisti fermati. Per il coordinamento Lgbti alcuni sono già stati rilasciati dopo l'identificazione. Nonostante l'intervento della polizia, un piccolo gruppo di attivisti è riuscito comunque a riunirsi davanti alla sede dell'associazione che ha organizzato il corteo per leggere un comunicato. "Il prossimo anno saremo qui con la stessa determinazione", hanno promesso i manifestanti, chiedendo inoltre l'immediato rilascio dei fermati.