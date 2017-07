Incendio Londra: subaffitti illegali non saranno perseguiti

(ANSA) - LONDRA, 2 LUG - Le autorità britanniche non perseguiranno nessuno che abbia subaffittato illegalmente appartamenti nella Grenfell Tower prima che fosse devastata dall'incendio che ha provocato la morte di almeno 80 persone il 14 giugno scorso. Lo ha reso noto il ministro per il governo locale Sajid Javid. Le autorità stanno ancora cercando di capire chi era nella struttura la notte della tragedia e temono che molta gente abbia timore a presentarsi agli inquirenti per fornire informazioni utili a identificare i dispersi perché molte abitazione erano affittate illegalmente. Il procuratore generale Jeremy Wright ha detto di sperare che questo "faccia chiarezza presso i residenti e le comunità locali e incoraggi ciascuno che abbia informazioni a farsi avanti".