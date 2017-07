Migranti: due in container stoccato nel porto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Due nordafricani clandestini sono stati trovati in un container sbarcato stamane da una nave nel porto di Genova. A scoprirli e salvarli sono stati alcuni portuali che stavano lavorando sul piazzale del terminl Messina, a Sampierdarena. I due stranieri, apparsi provati da viaggio chiusi nel container, sono stati affidati ai medici del 118 e poi trasferiti al pronto soccorso per essere visitati. Le loro condizioni sembrerebbero buone. Le indagini sul fatto sono state avviate da agenti della Polmare e dalla Capitaneria di Porto per determinare da quale nave fosse stato sbarcato stamane il contenitore dove si erano nascosti i due clandestini.