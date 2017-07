(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "L'unico governo con Berlusconi il Pd l'ha fatto con Bersani segretario e Orlando era nel gruppo dirigente: non ricordo come andò quella volta il referendum tra gli iscritti". Così il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini, interpellato al telefono, replica ad Andrea Orlando che invoca un referendum tra gli iscritti in caso di alleanza con Fi.