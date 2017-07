Corea Nord:Trump parla con presidente Cina, premier Giappone

(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente cinese Xi Jinping e il premier giapponese Shinzo Abe, per riaffermare il comune impegno circa la situazione posta dalla Corea del Nord. Lo fa sapere la Casa Bianca. In particolare in una nota si comunica che Trump ha tenuto nelle scorse ore una conversazione telefonica con il presidente Xi sottolineando la minaccia crescente posta dal programma nucleare e balistico della Corae del Nord. Entrambi i leader hanno quindi ribadito il loro impegno nella denuclearizzazione della penisola coreana, oltre a discutere di una serie di temi di interesse comune, bilaterali e regionali, dandosi poi appuntamento al G20 di Amburgo. Trump ha parlato inoltre con Abe, con il quale è stato ribadito lo spirito di unità nel fare pressione sulla Corea del Nord affinché abbandoni il pericoloso percorso intrapreso. Riaffermando che la alleanza Usa-Giappone è pronta a difendersi e a rispondere in caso di azione da parte della Corea del Nord.