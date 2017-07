Kosovo: elezioni, confermato successo coalizione Haradinaj

(ANSAmed) - PRISTINA, 3 LUG - I risultati finali ufficiali delle elezioni parlamentari anticipate svoltesi in Kosovo l'11 giugno scorso confermano il successo della coalizione capeggiata da Ramush Haradinaj, ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma (Iniziativa), insieme hanno infatti preso il 33,74% dei voti e 39 seggi (sul totale di 120 del parlamento nazionale). Ma la formazione del governo non appare facile. Come ha reso noto la commissione elettorale a Pristina, secondo è risultato il movimento nazionalista e radicale Vetevendosje (Autodeterminazione) con il 27,49% e 32 seggi, seguito dall'altra coalizione composta da Lega democratica del Kosovo (Ldk), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) e Alternativa che ha ottenuto il 25,53% dei consensi e 29 seggi. Alla Lista Srpska è andato il 6,12% e nove dei dieci seggi riservati alla minoranza serba. Altri dieci seggi sono stati assegnati a rappresentanti di altre minoranze.