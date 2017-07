(ANSA) - ISTANBUL, 3 LUG - Sono 548 le persone arrestate in Turchia nell'ultima settimana con accuse di terrorismo. Lo rende noto il ministero degli Interni. Circa la metà (269) è finita in manette per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altri 252 sono stati arrestati con l'accusa di essere militanti del Pkk, mentre almeno 55 sono i ribelli curdi che risultano uccisi dalle forze di sicurezza in territorio turco nello stesso periodo. Nella lista degli arrestati figurano anche 15 sospetti affiliati all'Isis e 12 a gruppi illegali di estrema sinistra.