(ANSA) - BERLINO, 03 LUG - L'Unione di Angela Merkel promette la piena occupazione per il 2025. Sarebbe questo uno dei punti cruciali del programma elettorale, che sarà presentato oggi a Berlino, in vista delle elezioni federali del 24 settembre. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Con questa formula si intenderebbe un tasso della disoccupazione inferiore al 3%. A maggio il tasso era fermo al 5,7%. Ieri Angela Merkel e l'alleato bavarese Horst Seehofer, leader dei cristiano sociali, hanno avuto un incontro per mettere a punto in via definitiva l'intesa sul programma.