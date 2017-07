(ANSA) - BERLINO, 03 LUG - Sarebbero 18 le persone rimaste uccise nell'incidente in Baviera, dove un camion e un pullman si sono scontrati stamani sulla A9, nei pressi di Muenchberg. Lo scrive la Bild on line, citando la polizia. I soccorritori in precedenza avevano fissato il bilancio a 18 dispersi e 30 feriti ed avevano espresso la speranza che qualcuna delle persone di cui non si avevano notizie potesse essere fuggita in preda allo shock. Ma con il passare delle ore questa speranza è sfumata. Sul pullman viaggiava un gruppo proveniente dalla Sassonia.