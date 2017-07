(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Primi verdetti in tribunale a Torino per il furto milionario commesso nel settembre del 2015 nell'abitazione di una facoltosa ereditiera nel centro storico della città. Silvye Lanza, 41 anni, che gestiva insieme alla madre una boutique a pochi passi dall'alloggio, ha patteggiato diciotto mesi di reclusione. L'accusa era di avere agevolato l'incursione dei presunti ladri, l'albanese Zef Zefi e il serbo Denis Jovanovic, 41 e 39 anni, per i quali il processo continuerà nel corso della giornata. Stralciata invece per indisponibilità dell'avvocato difensore la posizione della madre, Maddalena Rizzi, 63 anni, che sarà giudicata a settembre. Il "colpo" fruttò quasi sette milioni di euro in preziosi e opere di antiquariato.(ANSA).