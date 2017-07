Venezuela: Maduro aumenta salario minimo per 3/a volta 2017

(ANSA) - CARACAS, 3 LUG - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato un nuovo aumento di 50% delle pensioni e del salario minimo dei lavoratori pubblici, portando quest'ultimo -tenendo in conto anche i ticket per alimenti- a 250.531 bolivar, pari a circa 90 dollari in base al tasso ufficiale più alto (2,790 bolivar per un dollaro). Si tratta del terzo aumento del salario minimo deciso dal governo di Caracas durante l'anno, e arriva alla vigilia delle elezioni per la controversa Assemblea Costituente, il prossimo 30 luglio, denunciata come antidemocratica ed incostituzionale dall'opposizione. Secondo gli analisti economici, i costanti aumenti del salario minimo in Venezuela non bastano però per compensare l'effetto dell'inflazione, la più alta del mondo, a quota 700%: un'inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano El Nacional dimostra che, dopo questo aumento, sono necessarie in media sei giornate di lavoro per acquistare un menu in una delle catene di fast food del paese.