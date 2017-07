(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Parlerò con l'Italia oggi!": lo annuncia il presidente americano Donald Trump in un tweet. In un altro tweet Trump scrive che parlerà, sempre oggi, con la Germania e la Francia. In un altro ancora informa che ieri ha parlato con il re dell'Arabia Saudita sulla pace in Medio Oriente: "Stanno succedendo cose interessanti!", aggiunge in quest'ultimo messaggio.