Qatar: Egitto, ministeriale Esteri mercoledì al Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 3 LUG - Una ministeriale esteri dei quattro paesi che stanno boicottando il Qatar si svolgerà dopodomani al Cairo "per esaminare gli ultimi sviluppi dei rapporti" con Doha. Lo annuncia l'agenzia Mena citando il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abou Zeid. La "riunione quadripartita" dei capi della diplomazia di Egitto, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Bahrain "si inserisce nel quadro del coordinamento e delle concertazioni fra i quattro paesi per esaminare le misure future per trattare con il Qatar e per scambiare i punti di vista sulle comunicazioni internazionali e regionali a questo proposito", scrive la Mena. I quattro paesi hanno appena prolungato di due giorni un termine che avevano posto al Qatar per soddisfare entro ieri una serie di 13 richieste. L'attrito ruota attorno a un presunto ruolo del Qatar nella destabilizzazione di altri paesi arabi.