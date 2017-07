(ANSA) - BERLINO, 3 LUG - Le trattative saranno "difficili e ambiziose" in diversi punti al G20. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sul summit previsto alla fine di questa settimana ad Amburgo. Seibert ha sottolineato di non voler anticipare possibili risultati su nessun tema, e ha ribadito che il comunicato finale dovrebbe essere firmato da tutti i partecipanti al vertice.