Cile: Pinera grande vincitore delle elezioni primarie

(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 3 LUG - L'ex presidente Sebastian Pinera è il grande vincitore delle elezioni primarie disputate domenica in Cile, in vista delle presidenziali del prossimo novembre, nelle quali si presenterà come il candidato della coalizione di centro destra Chile Vamos (Su, Cile) e il favorito dei sondaggi. Secondo dati ufficiali del Servizio Elettorale (Servel), dopo lo scrutinio del 97% dei seggi, dei 1.697.128 cittadini che hanno partecipato all'elezione, 1.315.012 hanno votato per Chile Vamos e 317.948 per la coalizione di sinistra Fronte Ampio, dove è stata scelta come candidata la giornalista Beatriz Sanchez. Pinera si è imposto facilmente, con il 57,37% dei voti, sconfiggendo con un ampio margine il suo principale rivale, il senatore Manuel José Ossandon (27,77%) nonché il deputato Felipe Kast (14,86%). Nel Fronte Ampio, Sanchez - al suo debutto politico - con il 67,72% dei voti ha battuto comodamente il sociologo Alberto Mayol (32,28%).