Usa: Twitter, messaggio Trump contro Cnn non viola le regole

(ANSA) - NEW YORK, 03 LUG - Il messaggio del presidente Donald Trump contro la Cnn non viola le regole di Twitter. A confermarlo è il sito di microblogging proprio alla tv americana. Il messaggio in poche ore è stato ritwittato oltre 185 mila volte, ha ricevuto circa 300 mila like e quasi 100 mila commenti. Twitter ha spiegato di aver considerato tre fattori: il contesto politico della conversazione, i vari modi in cui potrebbe essere interpretato il cinguettio del tycoon e la mancanza di dettagli nel messaggio stesso. Secondo le sue regole, la società può sospendere un account per una serie di motivi, per esempio in caso di minacce violente, attacchi basati su razza, religione o genere, oppure se costituisce "abuso o molestia mirata di altre persone". Ma nessuno di questi casi, per Twitter, riguarda il post di Trump.