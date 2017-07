(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il premier Paolo Gentiloni ha ricevuto questo pomeriggio la telefonata del presidente Usa Donald Trump. Al centro del colloquio, rendono noto fonti di Palazzo Chigi, i solidi rapporti tra Italia e Stati Uniti e i temi in agenda del prossimo G20. Entrambi i leader, sostengono le stesse fonti, hanno convenuto sull'importanza degli sforzi messi in campo e delle intese raggiunte al G7 di Taormina, "risultati che costituiscono una buona base per la discussione che si terrà alla fine di questa settimana ad Amburgo".