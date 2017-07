(ANSA) - NICOSIA, 3 LUG - Un'ondata di caldo con temperature al di sopra della media stagionale sta investendo l'isola di Cipro e ha causato la morte di due donne di 60 e 75 anni. Lo hanno riferito fonti mediche. Il servizio meteorologico cipriota ha reso noto che nello scorso fine settimana il termometro ha toccato i 44 gradi, un vero e proprio record per l'isola per il mese di luglio da 30 anni a questa parte. Il caldo dovrebbe iniziare a concedere un po' di tregua a partire da mercoledì. Il servizio meteo locale resta comunque in allerta per il possibile rischio di incendi nelle zone boschive dell'isola.