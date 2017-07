(ANSA) - ROMA, 3 LUG -"L'innovazione oltre a essere un fatto trasversale che deve riguardare l'intero ecosistema di un Paese è anche fondamentale per rendere più competitivi i settori nei quali l'Italia storicamente è comunque molto forte". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando di moda, turismo e automotive. In un videomessaggio all'Innovation Summit Gentiloni ha sottolineato che il " governo cercherà di fare la sua parte, di dare una mano" per "un impegno che riesce a valorizzare settori tradizionalmente forti dandogli una nuova spinta grazie all'innovazione".