Elezioni: in Friuli assessore comunale ha 18 anni

(ANSA) - CLAUZETTO (PORDENONE), 3 LUG - E' di Clauzetto (Pordenone) il più giovane assessore comunale d'Italia. Si chiama Luca Marcuzzi, ha 18 anni ed è iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori. E' stato eletto consigliere comunale il 10 giugno scorso con 14 preferenze personali. Da pochi giorni è stato indicato dal sindaco Flavio Del Missier all'interno dell'esecutivo municipale. Per favorire il suo inserimento, per il momento non seguirà deleghe specifiche, ma i tre componenti della Giunta seguiranno collegialmente le varie questioni locali. "Amo profondamente il mio paese - è stata la sua prima dichiarazione ufficiale - Vederlo crescere, com'è accaduto in questi ultimi anni, sia per merito dell'amministrazione, sia per merito di chi ci vive e contribuisce di giorno in giorno a renderlo più bello e accogliente, mi rincuora». Clauzetto conta circa 380 abitanti; il paese è definito il "Balcone del Friuli" per la sua posizione geografica di mezza montagna, con spettacolare vista sull'intera piana del Tagliamento.