L'aula di Strasburgo ricorda Simone Veil, minuto di silenzio

(ANSA) - STRASBURGO, 3 LUG - Minuto di silenzio in apertura della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, in onore di Simone Veil. Domani a mezzogiorno è prevista anche una cerimonia di commemorazione in suo ricordo, durante la quale sarà anche proiettato un film con immagini di repertorio della prima presidentessa del Parlamento europeo. "Proporrò al Parlamento che le venga dedicato il nuovo Parlamentarium qui a Strasburgo e il premio che diamo per la gender equality", ha spiegato il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani ai giornalisti. Tajani parteciperà anche ai funerali della Veil in programma mercoledì a Parigi. "Una grande figura della nostra epoca che ha segnato la storia dell'Europa e ha dato un contribuo fondamentale allo sviluppo del nostro Parlamento - ha detto in apertura dei lavori -. Appartiene a quella generazione di spiriti grandi di cui faceva parte anche Helmut Kohl".